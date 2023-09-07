Русакова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Русакова Марфа Андрияновна
Отец ребёнка: Русаков Андриан Филиппович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Русаков Степан Андрианович
Отец ребёнка: Русаков Андриан Филиппович
Полунята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно