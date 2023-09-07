Русакова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Русакова Марфа Андрияновна

Отец ребёнка: Русаков Андриан Филиппович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Русаков Степан Андрианович

Отец ребёнка: Русаков Андриан Филиппович

Полунята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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