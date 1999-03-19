Белозерцева Марианна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1972
Рождение ребёнка
19.03.1999
Дочь: Ермолина Дарина Сергеевна
Отец ребёнка: Ермолин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
19.03.1999
Дочь: Ермолина Дарина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Арианна Сергеевна
Отец ребёнка: Ермолин Сергей Викторович