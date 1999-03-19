Белозерцева Марианна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерцева Марианна Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1972

Отец: Белозерцев Леонид Александрович

Мать: Хорошева Раиса Анисимовна

Рождение ребёнка
19.03.1999

Дочь: Ермолина Дарина Сергеевна

Отец ребёнка: Ермолин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
19.03.1999

Дочь: Ермолина Дарина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Арианна Сергеевна

Отец ребёнка: Ермолин Сергей Викторович

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