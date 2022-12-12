Мокейков Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1919
Дата смерти08.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костина Мария Николаевна
Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
08.07.1977