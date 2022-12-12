Мокейков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокейков Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1919

Дата смерти

08.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина Мария Николаевна

Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
08.07.1977
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