Позднышева Елена Амосьевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1910
Дата смерти11.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Позднышев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Позднышев Николай Максимович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Позднышев Петр Николаевич
Отец ребёнка: Позднышев Николай Максимович
Смерть
11.10.1979
Первомайский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область