Позднышева Елена Амосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднышева Елена Амосьевна

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

09.05.1910

Дата смерти

11.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Сын: Позднышев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Позднышев Николай Максимович

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Позднышев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Позднышев Николай Максимович

Смерть
11.10.1979
Первомайский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

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