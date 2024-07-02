(Карпова) Римма
Место рожденияИвановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12
Дата рождения24.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1931
Отец: Карпов Константин Иванович
Мать: Карпова (Лапина) Нина
Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перепечина Борис
Смерть
Неизвестно