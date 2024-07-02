(Карпова) Римма 24.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Карпова) Римма

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Место рождения

Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12

Дата рождения

24.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1911 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1931

Отец: Карпов Константин Иванович

Мать: Карпова (Лапина) Нина

Ивановская промышленная область, г. Меленки, ул. Профинтерна, д. 57, кв. 12
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепечина Борис

Смерть
Неизвестно

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