Раевская (Бибикова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевская (Бибикова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

с. Сегиевское, Рязанская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сегиевское, Рязанская губерния
Место жительства
С 1835
с. Никитское, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мордвиновка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1900
Мордвиновка, Ряжский уезд, Рязанская губерния
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