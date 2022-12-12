Раевская (Бибикова) Екатерина Ивановна
Место рожденияс. Сегиевское, Рязанская губерния
Дата рождения1817
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Сегиевское, Рязанская губерния
Место жительства
С 1835
с. Никитское, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1900