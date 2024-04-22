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Устинья Петрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.09.1885 ст.

Дата смерти

02.10.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1885 ст.

Отец: Петр Макаров

Мать: Евдокия Захарова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Крещение
28.09.1885 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того ж сельца Хотебцова крестьянин Влас Уаров и крестьянская жена Акелина Петрова Таинство крещения совершал села Мытников священник Павел Купленский
Смерть
02.10.1887 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
04.10.1887 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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