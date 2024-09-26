Мацукова (Марченко) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова (Марченко) Елена Ефимовна

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Марченко Ефим

Мать: Марченко ?

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацуков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Мацукова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович

Рождение ребёнка
26.02.1938

Дочь: (Мацукова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Дочь: Шумилина (Мацукова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Мацукова) Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович

Смерть
1961
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

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