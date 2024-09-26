Мацукова (Марченко) Елена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Марченко Ефим
Мать: Марченко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Мацукова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович
Рождение ребёнка
26.02.1938
Дочь: (Мацукова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1942
Дочь: Шумилина (Мацукова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Мацукова) Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Мацуков Иван Степанович
Смерть
1961
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область