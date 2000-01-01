Владимир Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирон Федоров
Мать: Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федор Владимиров
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Погодин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Павел Владимиров
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Владимирова
Мать ребёнка: Пелагея Борисова
Смерть
1856