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Владимир Миронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирон Федоров

Мать: Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1845

Сын: Федор Владимиров

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Погодин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Павел Владимиров

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Владимирова

Мать ребёнка: Пелагея Борисова

Смерть
1856
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