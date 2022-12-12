Ходосов Емельян Осипович
Место рождения
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: Ходосов Осип (Иосиф)
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1893
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Сын: Ходосов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Ходосова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
04.05.1904
Мать ребёнка: Ходосова Татьяна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
Неизвестно