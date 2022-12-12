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Ходосов Емельян Осипович

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Место рождения

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Ходосов Осип (Иосиф)

Мать: не указана

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
17.10.1893

Жена: Ходосова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Сын: Ходосов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Ходосова Татьяна Петровна

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.05.1904

Сын: Ходосов Петр Емельянович

Мать ребёнка: Ходосова Татьяна Петровна

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
Неизвестно
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