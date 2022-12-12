Белова Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелова Марфа Сергеевна

Белова Марфа Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

21.05.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в Спасском уезде, Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Белов Фома Никитич

Отец ребёнка: Белов Никита Уарович

Родился в Рязанской губернии, Спасском уезде
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Никита Уарович

Смерть
21.05.1903
Покровка, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close