Белова Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти21.05.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в Спасском уезде, Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Белов Фома Никитич
Отец ребёнка: Белов Никита Уарович
Родился в Рязанской губернии, Спасском уезде
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Никита Уарович
Смерть
21.05.1903
Покровка, Макушинский муниципальный район, Курганская область