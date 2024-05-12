Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2007
Дочь: Щитова Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пленкин Константин Владимирович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.06.2013
Дочь: Пленкина Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Пленкин Константин Владимирович
Рождение ребёнка
27.04.2017
Дочь: Пленкина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Пленкин Константин Владимирович