Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна 13.06.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна

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Место рождения

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984

Отец: Тарасов Николай Петрович

Мать: Тарасова (Гневкина) Галина Павловна

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пленкин Константин Владимирович

Рождение ребёнка
08.12.2007

Дочь: Щитова Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пленкин Константин Владимирович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.06.2013

Дочь: Пленкина Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Пленкин Константин Владимирович

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.04.2017

Дочь: Пленкина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Пленкин Константин Владимирович

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

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