Жантиев Иналдыко Татоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жантиев Урусби Иналдыкович
Мать ребёнка: ?
Северо-Осетинская АССР, Брут с.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
1894