Johnson Joseph
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
farmer
Бракосочетание
Около 1846
Жена: Johnson Mary
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Johnson John
Мать ребёнка: Johnson Mary
Рождение ребёнка
27.10.1870
Дочь: Carlson (Johnson) Minnie
Мать ребёнка: Johnson Mary