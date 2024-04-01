Johnson Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Johnson Joseph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Около 1847 г.р.
1870 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
farmer
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Johnson Mary

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Johnson John

Мать ребёнка: Johnson Mary

Рождение ребёнка
27.10.1870

Дочь: Carlson (Johnson) Minnie

Мать ребёнка: Johnson Mary

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