Ломакин Петр 1 Дед
Место рожденияГ ОРЕЛ РОССИЯ
Дата рождения15.12.1915
Дата смерти23.08.1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915
Отец: Ломакин Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакин) Валентина
Мать ребёнка: Ломакина (Фролова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
23.08.1985
Причина смерти: Хвороба
Похороны
Неизвестно