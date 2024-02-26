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Ломакин Петр 1 Дед

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Место рождения

Г ОРЕЛ РОССИЯ

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

23.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: Ломакин Карп

Мать: Ломакина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломакина (Фролова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакин) Валентина

Мать ребёнка: Ломакина (Фролова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломакина (Фролова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломакина (Фролова) Татьяна

Смерть
23.08.1985
Причина смерти: Хвороба
Похороны
Неизвестно

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