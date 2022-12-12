Грудакова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудакова Анна Ивановна

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Место рождения

Песье, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Песье, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.1983
Подольск, Подольск, Московская область
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