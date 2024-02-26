Катерина Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Савельев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1794

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