Андреева-Дельмас (Тыщинская) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева-Дельмас (Тыщинская) Любовь Александровна

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Место рождения

Чернигов, Украина

Дата рождения

11.10.1884

Дата смерти

30.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Украина
Место жительства
С 1884 по 1898
Чернигов, Украина
Место жительства
С 1898 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908 по 1909
Киев, Украина
Место жительства
С 1909 по 1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.04.1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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