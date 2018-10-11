Андреева-Дельмас (Тыщинская) Любовь Александровна
Место рожденияЧернигов, Украина
Дата рождения11.10.1884
Дата смерти30.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Чернигов, Украина
Место жительства
С 1884 по 1898
Чернигов, Украина
Место жительства
С 1898 по 1908
Место жительства
С 1908 по 1909
Киев, Украина
Место жительства
С 1909 по 1969
Смерть
30.04.1969