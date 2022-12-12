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Сидор Иванов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Евсеев

Мать: Анастасия Петрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кирилл Сидоров

Мать ребёнка: Агафья Трофимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Никифор Сидоров

Мать ребёнка: Агафья Трофимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Илья Сидоров

Мать ребёнка: Агафья Трофимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Матрона Сидорова

Мать ребёнка: Агафья Трофимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1870

Дочь: Софья Сидорова

Мать ребёнка: Агафья Трофимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Трофимова

Смерть
До 1879
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