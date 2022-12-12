Сидор Иванов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Евсеев
Мать: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кирилл Сидоров
Мать ребёнка: Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никифор Сидоров
Мать ребёнка: Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Илья Сидоров
Мать ребёнка: Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Матрона Сидорова
Мать ребёнка: Агафья Трофимова
Рождение ребёнка
10.09.1870
Дочь: Софья Сидорова
Мать ребёнка: Агафья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Трофимова
Смерть
До 1879