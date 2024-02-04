Ващенкова Лазуткина Лариса (Лариза) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ващенков Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
29.09.1970
Дочь: Ващенкова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан