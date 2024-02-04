Ващенкова Лазуткина Лариса (Лариза) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенкова Лазуткина Лариса (Лариза) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ващенков Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.1970

Дочь: Ващенкова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

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