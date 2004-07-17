Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1920

Дата смерти

17.07.2004

Пол

Женский

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920

Отец: Попов Николай Иванович

Мать: Попова (Добронравова) Калерия Аркадиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
?.07.1954

Сын: Олейников Николай Александрович

Отец ребёнка: Олейников Александр Григорьевич

Смерть
17.07.2004

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