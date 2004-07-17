Олейникова (Попова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1920
Дата смерти17.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
?.07.1954
Сын: Олейников Николай Александрович
Отец ребёнка: Олейников Александр Григорьевич
Смерть
17.07.2004