Ривкина (Смышляева) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ривкина (Смышляева) Светлана Борисовна

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Место рождения

город Североуральск, Свердловская обл. СССР

Дата рождения

09.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1939

Отец: Смышляев Борис

Мать: Смышляева Маргарита

город Североуральск, Свердловская обл. СССР
Рождение ребёнка
13.03.1961

Сын: Ривкин Александр Семенович

Отец ребёнка: Ривкин Семен Абрамович

СССР, г. Свердловск
Рождение ребёнка
1966

Сын: Ривкин Эдуард Семенович

Отец ребёнка: Ривкин Семен Абрамович

СССР, г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ривкин Семен Абрамович

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