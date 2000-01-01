Ривкина (Смышляева) Светлана Борисовна
Место рождениягород Североуральск, Свердловская обл. СССР
Дата рождения09.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1939
Отец: Смышляев Борис
Мать: Смышляева Маргарита
город Североуральск, Свердловская обл. СССР
Рождение ребёнка
13.03.1961
Сын: Ривкин Александр Семенович
Отец ребёнка: Ривкин Семен Абрамович
СССР, г. Свердловск
Рождение ребёнка
1966
Отец ребёнка: Ривкин Семен Абрамович
СССР, г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно