Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупикова (Хомулло) Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Хомулло Юрий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хомулло Юрий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.03.1957
Сын: Хомулло Константин Старший Юрьевич
Отец ребёнка: Хомулло Юрий Кузьмич