Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Слепышева) Эльвира Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупикова (Хомулло) Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Хомулло Юрий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомулло Юрий Кузьмич

Рождение ребёнка
08.03.1957

Сын: Хомулло Константин Старший Юрьевич

Отец ребёнка: Хомулло Юрий Кузьмич

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