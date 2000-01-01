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Филимон

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Место рождения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда

Дата рождения

17.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1877

Отец: ?

Мать: Екатерина

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
20.11.1877
Смерть
Неизвестно
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