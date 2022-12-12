Якубовская (Асанович) Танзиля Александровна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мухортова Аминя Брониславовна
Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Столярчук Мария Брониславовна
Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
20.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович
Смерть
2003