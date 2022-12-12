Якубовская (Асанович) Танзиля Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Асанович) Танзиля Александровна

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Место рождения

Мелагену кяляс, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

1911

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелагену кяляс, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Бракосочетание
Около 1932

Муж: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мухортова Аминя Брониславовна

Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Столярчук Мария Брониславовна

Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Якубовский Александр Брониславович

Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

Поставы, Поставский район, Витебская область
Смерть
2003
Поставы, Поставский район, Витебская область
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