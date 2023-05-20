Тонких Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков Владимирович
Мать: Тинеева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонких Михаил
Отец ребёнка: Тонких Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тонких Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1985
Дочь: Крючкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Тонких Александр Иванович