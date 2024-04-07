Баранова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Кирилл
Отец ребёнка: Баранов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
14.05.1989
Дочь: Баранова Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Баранов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
07.04.1997
Дочь: Баранова Ксения Владимировна
Отец ребёнка: не указан