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Баранова Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1962

Отец: Игнатьев Алексей Константинович

Мать: Игнатьева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Кирилл

Отец ребёнка: Баранов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
14.05.1989

Дочь: Баранова Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Баранов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
07.04.1997

Дочь: Баранова Ксения Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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