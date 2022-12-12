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Хлебников Никита Иванович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1825 ст.

Дата смерти

1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.

Отец: Хлебников Иван Андреевич

Мать: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.08.1844 ст.

Сын: Хлебников Андрей Никитич

Мать ребёнка: Хлебникова Марфа Андреевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.09.1845 ст.

Дочь: Любовь Никитишна

Мать ребёнка: Хлебникова Марфа Андреевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.08.1849 ст.

Сын: Хлебников Матвей Никитич

Мать ребёнка: Хлебникова Марфа Андреевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Марфа Андреевна

Смерть
1849 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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