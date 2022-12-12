Хлебников Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825 ст.
Дата смерти1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.
Рождение ребёнка
?.08.1844 ст.
Мать ребёнка: Хлебникова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
?.09.1845 ст.
Дочь: Любовь Никитишна
Мать ребёнка: Хлебникова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
07.08.1849 ст.
Мать ребёнка: Хлебникова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849 ст.