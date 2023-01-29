Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1842
Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович
Рождение ребёнка
13.09.1845
Сын: Елютин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович
Рождение ребёнка
09.02.1848
Сын: Елютин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович
Рождение ребёнка
30.07.1849
Дочь: Елютина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович
Рождение ребёнка
07.11.1850
Дочь: Елютина Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович
Смерть
Неизвестно