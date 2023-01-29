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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елютин Михаил Ионович

Рождение ребёнка
28.11.1842

Сын: Елютин Иона Михайлович

Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.09.1845

Сын: Елютин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.02.1848

Сын: Елютин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1849

Дочь: Елютина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович

Рождение ребёнка
07.11.1850

Дочь: Елютина Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Елютин Михаил Ионович

Смерть
Неизвестно

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