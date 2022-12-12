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Петров Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Петров Василий Петрович

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Петров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Петров Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Петров Малафий Петрович

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елена Николаевна

Смерть
Неизвестно
Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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