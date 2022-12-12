Петров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно