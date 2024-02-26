Пыжов Владимир Македонов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
вотчина Бибиковых, Васильевых
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.05.1869 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.
Сын: Пыжов Архип Владимиров (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Анна Спиридонова (Вна)
Рождение ребёнка
22.02.1874 ст.
Дочь: (Пыжова) Дарья Владимирова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Анна Спиридонова (Вна)
Смерть
Неизвестно