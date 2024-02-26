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Пыжов Владимир Македонов (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Пыжов Македон Ефимов (Ич)

Мать: Пыжова Клавдия Маркова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
19.05.1869 ст.

Жена: Пыжова Анна Спиридонова (Вна)

Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.

Сын: Пыжов Архип Владимиров (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Анна Спиридонова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
22.02.1874 ст.

Дочь: (Пыжова) Дарья Владимирова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Анна Спиридонова (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно

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