Фофанов Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Фофанов Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фофанова Васса Степановна
Мать ребёнка: не указана
От первой жены
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фофанов Емельян Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фофанова Мария Степановна
Мать ребёнка: Фофанова Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фофанов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Фофанова Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
вторая жена
Смерть
1852