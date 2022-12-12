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Фофанов Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Фофанов Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фофанова Васса Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рыбино, Артинский, Свердловская область
От первой жены
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фофанов Емельян Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фофанова Мария Степановна

Мать ребёнка: Фофанова Василиса Яковлевна

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фофанов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Фофанова Василиса Яковлевна

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофанова Василиса Яковлевна

вторая жена
Смерть
1852
Рыбино, Артинский, Свердловская область
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