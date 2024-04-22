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Савелий Сидоров

Место рождения

Лобынское, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобынское, город Тула, Тульская область
РС 1782 Лобынское Крюковка - Хрущов И.В.
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Аврам Савельев

Мать ребёнка: не указана

Лобынское, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Алексей Савельев

Мать ребёнка: Дарья Архипова

Лобынское, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Тихон Савельев

Мать ребёнка: Дарья Архипова

Лобынское, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Архипова

Смерть
Неизвестно
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