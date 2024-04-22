Савелий Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
РС 1782 Лобынское Крюковка - Хрущов И.В.
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Аврам Савельев
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Алексей Савельев
Мать ребёнка: Дарья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Тихон Савельев
Мать ребёнка: Дарья Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Архипова
Смерть
Неизвестно