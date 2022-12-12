Мейшутович Мустафа Хасеневич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМейшутович Мустафа Хасеневич

Мейшутович Мустафа Хасеневич

avatar

Место рождения

Олешино, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мейшутович Хасень Адамович

Мать: Мейшутович Аминя

Олешино, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мейшутович Хасень Мустафович

Мать ребёнка: Мейшутович ?

Так указано в свидетельстве о смерти, причем как Конциполье Дуниловичского (ныне Поставского) района. Возможно все же родился в Олешине: https://familio.org/settlements/5c34f183-1b6d-47cf-831c-3d4f025... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1918

Сын: Мейшутович Бронислав Мустафович

Мать ребёнка: Мейшутович Азыма

Олешино, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
1922
Олешино, Поставский район, Витебская область
Гарбарня, "с сыном"
Работа или профессия
1938
Олешино, Поставский район, Витебская область
Шорник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Азыма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Анифа Мустафовна

Мать ребёнка: Мейшутович Азыма

Смерть
1940
Олешино, Поставский район, Витебская область
Похороны
1940
Мядель, Мядельский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close