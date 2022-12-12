Мейшутович Мустафа Хасеневич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мейшутович Хасень Адамович
Мать: Мейшутович Аминя
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мейшутович Хасень Мустафович
Мать ребёнка: Мейшутович ?
Так указано в свидетельстве о смерти, причем как Конциполье Дуниловичского (ныне Поставского) района. Возможно все же родился в Олешине: https://familio.org/settlements/5c34f183-1b6d-47cf-831c-3d4f025... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1918
Сын: Мейшутович Бронислав Мустафович
Мать ребёнка: Мейшутович Азыма
Работа или профессия
1922
Гарбарня, "с сыном"
Работа или профессия
1938
Шорник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Азыма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Анифа Мустафовна
Мать ребёнка: Мейшутович Азыма
Смерть
1940
Похороны
1940
Мядель, Мядельский район, Минская область