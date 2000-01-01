Орлов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Орлов Иван Фадеевич
Мать: Орлова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Орлов Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Дарья Ефимовна
Смерть
Неизвестно