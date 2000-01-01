Орлов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Орлов Иван Фадеевич

Мать: Орлова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Орлов Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Орлов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Орлов Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Васса Матвеевна

Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Орлов Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Орлова Дарья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Дарья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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