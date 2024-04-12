Калинина (Варламова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Варламова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1967

Отец: Калинин Николай Алексеевич

Мать: Лыскова Нина Александровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1989

Сын: Варламов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Варламов Андрей Анатольевич

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
11.11.1990

Дочь: Варламова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Варламов Андрей Анатольевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Андрей Анатольевич

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