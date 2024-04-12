Калинина (Варламова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1967
Рождение ребёнка
05.06.1989
Сын: Варламов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Варламов Андрей Анатольевич
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
11.11.1990
Дочь: Варламова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Варламов Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно