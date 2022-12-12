Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Кряжев Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1904 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельство выдано 08.06.1974
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Денисов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
02.02.1921
Дочь: Советова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Денисов Григорий Емельянович
Смерть
Неизвестно