Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Кряжева) Матрёна Сергеевна

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Место рождения

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Кряжев Сергей

Мать: не указана

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.10.1904 ст.

Муж: Денисов Григорий Емельянович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельство выдано 08.06.1974
Рождение ребёнка
05.05.1908 ст.

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Денисов Григорий Емельянович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1921

Дочь: Советова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Денисов Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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