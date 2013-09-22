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Сморгунов Анатолий Иванович

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

21.09.1945

Дата смерти

22.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1945

Отец: Сморгунов Иван Тихонович

Мать: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
С 1945
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.05.1981

Сын: Сморгунов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.07.1988

Дочь: Сморгунова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Смерть
22.09.2013
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