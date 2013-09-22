Сморгунов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.09.1945
Дата смерти22.09.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1945
Отец: Сморгунов Иван Тихонович
Мать: не указана
Место жительства
С 1945
Рождение ребёнка
13.05.1981
Сын: Сморгунов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1988
Дочь: Сморгунова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.09.2013