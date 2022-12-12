Агафья Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1864
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
07.11.1864
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
21.11.1871
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
19.12.1871
Сын: Бунаков Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
24.03.1873
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
21.08.1874
Сын: Бунаков Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Рождение ребёнка
24.02.1876
Сын: Бунаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бунаков Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно