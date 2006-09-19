Федотова (Королькова) Антонина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Королькова) Антонина Игнатьевна

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Место рождения

Остальцова, Богородская волость, Томский уезд

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

19.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Корольков Игнатий Семенович

Мать: Королькова Евдокия Матвеевна

Остальцова, Богородская волость, Томский уезд
Бракосочетание
14.10.1946

Муж: Федотов Сергей Данилович

Десятово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.05.1948

Дочь: Бажеева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Федотов Сергей Данилович

Остальцова, Богородская волость, Томский уезд
Смерть
19.09.2006
Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
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