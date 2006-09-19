Федотова (Королькова) Антонина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти19.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Бракосочетание
14.10.1946
Десятово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.05.1948
Дочь: Бажеева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Федотов Сергей Данилович
Смерть
19.09.2006
Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область