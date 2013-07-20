Серебров Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебров Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1955

Дата смерти

20.07.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сереброва (Киреева) Евдокия Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1985

Сын: Серебров Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.07.2013

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