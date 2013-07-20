Серебров Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1955
Дата смерти20.07.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1985
Сын: Серебров Кирилл Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.07.2013