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Коровина Татьяна Сидоровна

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Место рождения

Крещеный Пакшин, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807

Дата смерти

15.01.1865

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Сидор Леонтьевич

Мать: не указана

Крещеный Пакшин, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.08.1825

Муж: Коровин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лазутина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
30.04.1837

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1838

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1840

Сын: Папил Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1846

Дочь: Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.01.1865
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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