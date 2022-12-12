Коровина Татьяна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти15.01.1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Сидор Леонтьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1825
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лазутина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
30.04.1837
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.1838
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1840
Сын: Папил Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.1846
Дочь: Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Коровин Сергей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1865
Причина смерти: от старости