Тудвасев Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1966
Дочь: Самарцева Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Халкевич Надежда Никитична
Рождение ребёнка
13.12.1981
Сын: Тудвасев Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Тудвасева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тудвасев Дмитрий Валентинович
Мать ребёнка: Тудвасева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тудвасева Раиса
Смерть
Неизвестно