Тудвасев Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тудвасев Валентин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тудвасев Михаил Христофорович

Мать: Тудвасева Федосья Лукъяновна

Рождение ребёнка
30.10.1966

Дочь: Самарцева Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Халкевич Надежда Никитична

Рождение ребёнка
13.12.1981

Сын: Тудвасев Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Тудвасева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тудвасев Дмитрий Валентинович

Мать ребёнка: Тудвасева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тудвасева Раиса

Смерть
Неизвестно
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