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Шмачков Егор Иванович

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Место рождения

Пензенской губернии Краснослободского уезда село Азясь

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенской губернии Краснослободского уезда село Азясь
Бракосочетание
29.04.1912 ст.

Жена: Картышова Татьяна Терентьевна

Марьевка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Шатская Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Картышова Татьяна Терентьевна

Марьевка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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