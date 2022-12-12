Шмачков Егор Иванович
Место рожденияПензенской губернии Краснослободского уезда село Азясь
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенской губернии Краснослободского уезда село Азясь
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Шатская Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Картышова Татьяна Терентьевна
Смерть
Неизвестно