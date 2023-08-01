Матыцина (Макарова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыцина (Макарова) Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1999

Дочь: Матыцина София Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.2010

Сын: Матыцин Егор Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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