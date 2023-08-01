Матыцина (Макарова) Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1999
Дочь: Матыцина София Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2010
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности