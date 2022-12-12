Демиденко Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко Александр Дмитриевич

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Место рождения

Новоалександровка, Кіровоградська область

Дата рождения

18.07.1932

Дата смерти

27.09.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоалександровка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демиденко Зинаида Даниловна

Смерть
27.09.1990
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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