Демиденко Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1932
Дата смерти27.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демиденко Зинаида Даниловна
Смерть
27.09.1990
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область