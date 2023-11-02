Мальцева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Анатолий
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Василий
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно