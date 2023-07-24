Вершинин Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Вершинин Григорий Степанович

Мать: Вершинина Татьяна Силаевна

Рождение ребёнка
21.09.1971

Дочь: Вершинина Марина Владимировна

Мать ребёнка: Вершинина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Вершинина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Валентина

Смерть
Неизвестно
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