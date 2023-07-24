Вершинин Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
21.09.1971
Дочь: Вершинина Марина Владимировна
Мать ребёнка: Вершинина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Вершинина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Валентина
Смерть
Неизвестно