Федотовских Яков
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Зубенина (Федотовских) Васса
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно