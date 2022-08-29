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Федотовских Яков

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1833 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Федотовских (Распопова) Евдокия Емельяновна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Зубенина (Федотовских) Васса

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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