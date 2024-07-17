Параничева (Фокина) Мария Дмитриевна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параничева (Фокина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Фокин Дмитрий Фокич

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Параничев Федор Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Параничева Фаина Федоровна

Отец ребёнка: Параничев Федор Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Параничева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Параничев Федор Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Параничев Евгений Федорович

Отец ребёнка: Параничев Федор Иванович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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