Параничева (Фокина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Фокин Дмитрий Фокич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Параничева Фаина Федоровна
Отец ребёнка: Параничев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Параничева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Параничев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Параничев Евгений Федорович
Отец ребёнка: Параничев Федор Иванович
Смерть
После 1916